Tornatore, Esposito e Minaccioni ospiti del MonteCarlo Film Festival

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – Al via la 21esima edizione delde la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, in programma dal 27 al 30 novembre 2024 nel Principato di Monaco. Il Monte Carlo, il più importanteinternazionale interamente dedicato alla commedia, anche quest’anno si svolge al Grimaldi Forum di, dove nelle varie sale si alterneranno proiezioni e incontri con i più amati protagonisti del cinema internazionale: hollywoodiano, italiano e francese che culminerà con la consueta serata di ‘Gala degli Awards’. Iin concorso e fuori concorso al Monte Carlosono giudicati da una giuria internazionale composta quest’anno dalla Presidente di Giuria, l’attrice francese Anne Brochet, Premio César come miglior attrice non protagonista per “Tous les matins du Monde”, Federica Sabatini, attrice rivelazione della serie tv “Suburra- La serie” “Suburræterna”, “Red Mirror” e l’atteso “Prophecy”, Ricky Memphis,(“Immaturi”, “Vacanze di Natale a Cortina”, “La mossa del pinguino” “Tutto chiede salvezza” Ultrà”), e Andrea Ferreol, la nota attrice francese musa di Marco Ferreri per “La Grande Abbuffata”, “L’Ultimo Metrò” di Francois Truffaut (nominata come miglior attrice non protagonista ai Cezar) e “Sono pazzo di Iris Blond” di Carlo Verdone per cui ha ricevuto una nomination per i David di Donatello nel 1997.