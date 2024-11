Lettera43.it - Terracina, donna uccisa in casa: fermato il marito 93enne

Unaè stata ritrovata morta nella notte tra il 25 e il 25 novembre in via Di Vittorio, a(Latina). I carabinieri hannoil, ora sotto interrogatorio. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. L'uomo, trovato in stato confusionale, è stato portato in caserma per chiarire la dinamica dei fatti. A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di, che hanno avvisato le forze dell'ordine dopo aver sentito rumori sospetti. La vittima, unaultraottantenne, è stata trovata senza vita nell'appartamento al civico 9.