Ilfattoquotidiano.it - Su Unicredit-Bpm Salvini è un disco rotto e si contraddice. Strappo con Tajani e Fi: “La politica non si immischi”

“È una banca straniera, questo dice la composizione azionaria”. La notte non ha portato consiglio a Matteo, che martedì 26 novembre è tornato ad attaccare. La banca milanese è colpevole di aver lanciato, all’alba di lunedì, un’offerta di acquisto sul Banco Bpm che mette in crisi il progetto di un terzo polo bancario tra Milano (Bpm) e Siena (Mps) tanto caro alla Lega. “Non ce l’ho con nessuno, basta che non si metta in discussione il terzo polo bancario che sta nascendo“, ha detto il vicepremier. Che pure dimentica due cose fondamentali. La prima è che il semplice fatto che 13 giorni fa il Banco abbia comprato dal Tesoro il 5% del Montepaschi (da aggiungere al 4% della controllata Anima), non significa di per sé che siamo a un passo dalla nascita del terzo polo bancario italiano, cioè di un terzo gruppo bancario in grado di aumentare la concorrenza tra i numeri uno Intesa e, migliorando le condizioni di accesso al credito per famiglie e imprese.