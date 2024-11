Slovan-Milan infortunio per Pulisic? L’americano chiede il cambio

Leggi su Sportface.it

Ilpotrebbe pagare pegno a Bratislava, dove battendo loha ottenuto la terza vittoria consecutiva in questa Champions League, aprendo importanti scenari anche in chiave prime otto posizioni. I rossoneri, infatti, hanno perso Christianper quello che sembra essere un, anche se non è noto ancora cosa si sia fatto l’attaccante statunitense, che però ha chiesto il, modificando in corsa le idee di Fonseca, e ha anche mimato qualcosa allo staff tecnico. Nelle prossime ore ulteriori informazioni e valutazioni cliniche per capire se si tratta soltanto di un affaticamento o di una botta, o se siamo dinnanzi a qualcosa di più serio per quello che è il vero trascinatore fin qui del Diavolo.perilSportFace.