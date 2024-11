Davidemaggio.it - Rita Dalla Chiesa vs Ballando con le Stelle: “Intervenga la Vigilanza. Intollerabili gli atteggiamenti narcisistici di Lucarelli e Mariotto”

Leggi su Davidemaggio.it

tuona controcon le. La conduttrice e parlamentare auspica un intervento dellaRai, di cui è membro, su quanto sta accadendo nel programma di Milly Carlucci.In particolare, in una nota, lace l’ha con gli “di alcuni giurati ()“, con “la non presa di posizione della padrona di casa“, con “i problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli Italiani che vorrebbero solo rilassarsi”. La deputata di Forza Italia aggiunge:da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti, non medi finire nel tcarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa.