Puntomagazine.it - Partenope e oltre: Viaggio nella musica contemporanea

Leggi su Puntomagazine.it

Un percorso attraverso la scuolale napoletana tra passato, presente e futuro.Per I Concerti d’Autunno della Nuova Orchestra Scarlatti, domenica 1 dicembre ore 19.00,Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli (Largo San Marcellino 10), appuntamento con “oggi“, unattraverso l’invenzione della scuolale napoletana con chicche rare, inediti e prime assolute dal recente passato ai giorni nostri, suggestivi accostamenti e passaggi di testimone in una veloce carrellata di generazioni: dal ‘900 di Aladino Di Martino (Largo per orchestra d’archi) ed Enzo De Bellis (Concertino per clarinetto e orchestra d’archi) ai ‘boomers’ e alla ‘generazione X’ rappresentati da Patrizio Marrone (Polittico) e Paolo Tortiglione (Quasi ad Aulica Dedica), fino ai ‘millennials’ Carmine Dente (Almost Green) e Giuseppe Galiano (Sedici).