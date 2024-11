Mohamed Salah sorride al Liverpool mentre la disputa contrattuale viene messa da parte

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 14:56:25 Il web non parla d’altro:ha fatto una figura allegra sul campo di allenamento delquesta mattina, meno di 48 ore dopo la sua controversa intervista a Southampton.ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-2 al St Mary’s nel fine settimana, ma poi ha cercato i giornalisti per esprimere la sua frustrazione per la mancanza di progressi sul nuovo contratto ad Anfield.La stella egiziana è in scadenza di contratto alla fine della stagione, ma afferma che non gli sono stati offerti nuovi termini ed è attualmente “più fuori che dentro” per il 2025-26.è tornato ad allenarsi questa mattina in vista della partita di Champions League di domani sera contro il Real Madrid ed è stato catturato dal fotografo del club con il suo sorriso raggiante.