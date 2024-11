Oasport.it - LIVE Inter-Lipsia 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52che domina ma va avanti di una sola rete, Dimarco sfiora più volte il gol.che si fa vedere solamente nel finale.A tra poco per il secondo!47?il1-0.45? Infortunio per Pavard, entra Bisseck nell’.43? Fallo in attacco di Dumfries che chiedeva undi rigore.41?che prova sulle fasce a mettere in difficoltà l’.39? Spinge ancora l’alla ricerca del raddoppio.37? Zielinski dalla distanza non riesce a coordinarsi.35?padrona del gioco.33? Punizione di Dimarco bloccata dal portiere.31? Fallo su Taremi, giallo per Baumgartner.29?vicino al raddoppio, Lautaro Martinez in area di rigore non risolve in mischia.27? Lukeba dalla distanza non trova la porta.