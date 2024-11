Inter-news.it - Infortunio Pavard al minuto 43 di Inter-Lipsia: il problema

Leggi su Inter-news.it

Durante la partita traBenjaminha dato forfait al43. Il francese è uscito prima dal campo, ecco il motivo della sostituzione.– Arriva l’ennesimofisico in casadurante la partita contro il. Benjaminè stato costretto al cambio al43 del match a causa di un. Il francese non ha neanche fatto in tempo a farsi male che Simone Inzaghi lo ha sostituito e ha inserito Yann Aurel Bisseck.sembra abbia accusato undi natura muscolare dietro la coscia e non ha voluto rischiare ulteriormente. Nei prossimi minuti ci saranno aggiornamenti sulla situazione del difensore nerazzurro.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (al43 di: il)©-News.