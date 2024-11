Lanazione.it - in breve

1Tutto è pronto al quartiere di Porta Sant’Andrea per le celebrazioni della festa titolare in programma sabato a Palazzo San Giusto e nella Chiesa di Sant’Agostino. Alle 16:30 nel Museo del Quartiere si terrà l’appuntamento col "Battesimo del Quartierista". Nel ricordo del protettore Sant’Andrea Apostolo alle 18:00 si terrà la messa nella Chiesa di Sant’Agostino. Le celebrazioni si concluderanno alle 20:30, con la tradizionale "Cena del Patrono". Per le prenotazioni è necessario contattare il numero 3663867800.