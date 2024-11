Ilfattoquotidiano.it - Il baule dei ricordi di Placido e Muti, al Torino Film Festival i cinquant’anni da Romanzo Popolare di Mario Monicelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Michele, non mi hai mai chiamato in un tuo: vediamo che puoi fare”. Per Ornelladanon sembrano essere mai passati. Michele, che con lei e Ugo Tognazzi componeva il terzetto diretto daneldel 1974, la osserva sornione e un po’ di sbieco, ancora irruento e ruvido, sangue caldo mediterraneo.Oggi come allora eccoli gli operai “terroni” di Lambrate, protagonisti di uno dei capolavori della storia del cinema italiano, in queste ore celebrato al 42esimo. Nel terzetto l’allora 52enne Tognazzi era il metalmeccanico sindacalizzato autoctono e milanista. Mentreerano i meridionali emigrati: lei è Vincenzina una diciannovenne presto giovane mamma (poi operaia) e l’altro un poliziotto ventottenne che si innamora di lei e la soffia al marito Tognazzi.