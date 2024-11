Ilfattoquotidiano.it - Epidemia di Fentanyl, Trump accusa Cina, Canada e Messico: “Ce lo mandate voi”. Sequestri aumentati con Biden

Parlare di dazi per Donald, non è parlare di economia. Anzi, nel progetto del Make America Great Again le politiche doganali sono una risposta a problemi sociali degli statunitensi: un’arma per frenare l’immigrazione e la criminalità.Il neoeletto presidente degli Stati Uniti lo ha dimostrato anche ieri. “Come tutti sanno, migliaia di persone stanno attraversando ile il, portando criminalità e droga a livelli mai visti prima – ha scritto il tycoon sul suo social Truth – . Il 20 gennaio, come uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per imporre auna tariffa del 25% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti e nei loro ridicoli confini aperti. Questa tariffa rimarrà in vigore fino a quando la droga, in particolare il, e tutti gli stranieri illegali non fermeranno questa invasione del nostro Paese!”La diffusione della dipendenza dal farmaco oppiaceo, con un effetto analgesico pari a 80-100 volte quello della morfina nella sua composizione attuale, negli Stati Uniti è diventata un’emergenza sociale, riconosciuta dalle autorità sanitarie.