Drammatico ritrovamento in provincia di Latina | anziana morta in casa Non si esclude l’omicidio

Dramma questa mattina a Terracina, dove un possibile caso di femminicidio ha coinvolto una coppia di anziani. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Secondo i primi accertamenti, sembra che un anziano abbia ucciso la moglie.L’intervento dei Carabinieri e la ricostruzione dei fattiIl tragico evento si è verificato al civico 9 di via Di Vittorio. Attualmente, le cause di questoepisodio sono ancora da chiarire. I Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutti gli elementi emersi per poter ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.Attesa per maggiori dettagliMaggiori dettagli sul caso sono attesi nelle prossime ore, quando le indagini saranno più avanzate e gli investigatori avranno potuto raccogliere tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione completa dei fatti.