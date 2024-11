Ilrestodelcarlino.it - Dai barconi alla nuova famiglia: “Per noi è un altro figlio”. La favola di Moussa è realtà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 26 novembre 2024 – Sono quelli che aiutano ’a casa loro’. Ma in senso letterale e diametralmente opposto a certi slogan politici. I Coltro, infatti, proprio a casa loro, a Villa Fastiggi, hanno accolto un ragazzo nigerino di 21 anni, sbarcato a Lampedusa quando ne aveva 17. Lui si chiama, viene da un villaggio in Niger che non si trova su Google maps. Là, c’è rimasto solo un fratello. Come a Hiroshima non si parla della bomba,non parla di ciò da cui è fuggito. Ma era poco più di un ragazzo quando scelse di partire. Così, mentre il dibattito nazionale sull’immigrazione si avvita sul carosello ’da e per’ l’Albania,, a Villa Fastiggi, ha trovato il suo posto nel mondo. Dove Marco Coltro e Federica Bossi, lui responsabile marketing di un’azienda, lei medico del 118, l’hanno accolto come un terzo, accanto a Tommaso ed Emma, di 9 e 7 anni.