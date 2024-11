Bergamonews.it - Alle Grazie concerto del Mosaic Canadian Vocal Ensemble

Bergamo. Mercoledì 27 novembre20.45 alla Chiesa di Santa Maria Immacolata delle, a Bergamo, si terrà undeldiretto dal maestro da Vincent Cheng e accompagnato all’organo dal maestro Eugenio Maria Fagiani.Il direttore artistico è Gordon Mansell.VINCENT CHENG – DIRETTOREha ottenuto i primi riconoscimenti come accompagnatore e organista per la St. Michael’s Choir School di Toronto, esibendosi in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Ha ricoperto il ruolo di organista associato alla Basilica Cattedrale di San Michele e direttore musicale in diverse chiese (2000-2019). Ha inoltre collaborato con la Toronto Philharmonia (2006-2010) sotto la guida del mentore Kerry Stratton. La carriera direttoriale di Cheng include la fondazione delHorizons Chamber Choir, vincitore di premi, con cui ha ottenuto il 3° posto al concorso internazionale MAV di Budapest (2013), e ha diretto orchestre a livello internazionale.