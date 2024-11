Formiche.net - Ai Med Dialogues il Mediterraneo torna la priorità strategica dell’Italia

L’Italia, benché a fasi alterne della storia nazionale lo dimentichi, è un Paese marittimo. Sicuramente la Penisola non si limita ad essere ‘solamente’ un Paese marittimo, ma la sua centralità nello specchio d’acqua che unisce tre continenti è stata troppo a lungo derubricata a mero dato geografico. Questo è quanto emerge dai Med, la conferenza annuale organizzata dall’Ispi e dalla Farnesina. Il tema del mutamento delle dinamiche geopolitiche legate alè stato al centro del dibattito che ha visto Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, analizzare passato e presente della relazione, alle volte complessa, tra l’Italia e il suo mare. “Ilè parte imprescindibile della proiezione esterna” ha sottolineato la senatrice, evidenziando come tale consapevolezza non sia sempre stata così chiara al Paese o all’opinione pubblica.