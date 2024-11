Gaeta.it - Aggressione al pronto soccorso di Roma: Arrestato un uomo dopo aver minacciato medico e infermieri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza che ha scosso la comunità sanitaria diha avuto luogo il 26 novembre 2024, quando undi 47 anni, originario della Campania, è statodalla polizia peraggredito untreall’interno dell’ospedale Umberto I. Questo episodio mette in luce un problema crescente: l’aumento delle aggressioni nei confronti del personale sanitario.L’alMartedì scorso, la situazione aldell’ospedale Umberto I è rapidamente degenerata. L’, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a insultare un. Nonostante i ripetuti inviti alla calma da parte del personalestico, ha reagito in modo violento, assaltando fisicamente tre. I racconti di chi era presente parlano di un’irrazionale, con calci e pugni inflitti a chi tentava di garantire la sicurezza e la salute dei pazienti.