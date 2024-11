Lanazione.it - Tartufo, prezzi alle stelle: fino a 5mila euro al chilo. Tante presenze alla festa

San Miniato (Pisa), 25 novembre 2024 - La bella stagione spinge la mostra mercato del. Il week end intermedio della più impordell’anno per il centro storico passa in archivio con una buona presenza di visitatori. Tanta gente,fine, ma con pocoe con i. Tant’è che ieri, a metà pomeriggio, il prodotto principe dellaha iniziato a scarseggiare. Nonosil prezzo: i tartufi più piccoli,quotazioni di giornata, erano a 3500al; 4mila quelli di dimensioni più apprezzabili e, invece, per i pochi pezzi top il prezzo di partenza è statola. Quotazioni più alte del 2023 che,fine, nonosle difficoltà, fu un anno sicuramente più generoso di questo 2024 nel quale le piogge troppo abbondanti e prolungate hanno danneggiato il Re dei boschi nei suoi momenti più strategici.