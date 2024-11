Quifinanza.it - Salvini attacca Unicredit per l’operazione Bpm, Giorgetti evoca il golden power

Leggi su Quifinanza.it

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoha commentato l’offerta pubblica di scambio disulla totalità delle azioni di Banco Bpm, chiedendo alla Banca d’Italia di vigilare e accusando la dirigenza distessa di voler far saltare l’accordo tra Bpm e Monte dei Paschi di Siena.È intervenuto anche il ministro dell’Economia Giancarlo, chiarendo cheha comunicato al Governo le sue intenzioni in anticipo ma che l’esecutivo non aveva dato il suo assenso a questa operazione. Il titolare del dicastero economico ha anche ricordato che il Governo potrebbe utilizzare ilper fermarecontroMatteo, vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, ha commentato duramente l’iniziativa di, che ha proposto un’offerta pubblica di scambio volontaria per tutte le azioni di Banco Bpm.