Running la Mezza Maratona di Palmanova incorona Niyomuzika e Tadesse

Fosse una staffetta, sarebbe un perfetto passaggio di testimone. LaCittà disi conferma terreno di conquista per gli atleti del Burundi: l’anno scorso Leonce Bukuru, oggi Jean Marie Vianney Niyomukiza, 26enne tesserato in Italia per la Libertas Unicusano Livorno. Il burundese ha chiuso in 1h03’29” vincendo la sfida con l’etiope Yadete Gebre Roba, giunto a 8” dopo una gara vibrante e incerta, che ha visto i due africani alternarsi al comando, facendo il vuoto alle loro spalle. Sul gradino meno nobile del podio, a quasi due minuti dalla coppia di testa, il keniano Rodgers Maiyo (1h05’12”). Quarto il miglior italiano, l’udinese Francesco Nardone (G.P. Parco Alpi Apuane) che ha bissato il piazzamento del 2023, realizzando il primato stagionale (1h05’53”) e il quinto tempo della carriera.