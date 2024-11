Donnaup.it - Portare i capelli a coda di cavallo li rovina? Scopriamolo insieme!

Leggi su Donnaup.it

Se siete solitedi, vi sarà capitato di porvi alcune domande, del tipo: può compromettere il benessere del cuoio capelluto?Causa il mal di testa?Quanto dubbi, quanti quesiti si affastellano nella mente! Ma quest’abitudine è nociva oppure no?! Curiose? Iniziamo!diè un’abitudine sana? Vediamo! Pratica e comoda, ladilibera il viso daied esalta i lineamenti. La portano le adolescenti, le donne in carriera, le mamme e le nonne, è assolutamente una delle acconciature più diffuse tra chi ama le lunghe chiome.Ma, può provocare mal di testa dovuti non tanto a cefalea, quanto al dolore che si irradia dai bulbi stressati e tirati. Stringere troppo l’elastico, infatti, crea maggior sensibilità ai nervi del cuoio capelluto.