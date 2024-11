Lanazione.it - Padre Patriciello fra fede e coraggio. La testimonianza

PISTOIA Unadi, speranza etra le più illuminanti del nostro tempo quella diMaurizio, la cui esperienza si svolge da tempo nella difficile realtà di Caivano, periferia di Napoli. Sarà lui ospite di spicco di un convegno organizzato dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Pistoia per domani (dalle 10) nell’aula magna del Seminario Vescovile, in via Puccini a Pistoia. In questo contesto si parlerà di scuola, povertà educativa e mondo giovanile, realizzando un momento di riflessione e dialogo su una delle sfide più urgenti della nostra società: l’emergenza educativa. Con il tema "Costruire proposte di speranza: scuola e territorio di fronte all’emergenza educativa" il convegno vuole individuare percorsi concreti volti a migliorare il sistema educativo e a sostenere i giovani nel loro cammino di crescita, partendo dall’esperienza dicome sacerdote di frontiera in un territorio difficile.