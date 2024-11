Lanazione.it - Notte fonda per la Sba: perde anche con Lucca. E domenica arriva la Mens Sana

in casa Scuola Basket Arezzo:espugna il PalaEstra e salgono così a quattro le sconfitte consecutive della formazione di coach Fioravanti nel campionato di serie B interregionale. Si sapeva che gli ospiti, dall’altro del primo posto in classifica, erano il cliente peggiore per rompere il digiuno di successi, ma il punteggio finale di 71-90 certifica che gli amaranto sono in crisi tecnica e mentale. Il primo tempo era stato equilibrato: a metà primo quarto la Bc Servizi è in vantaggio di sei punti grazie all’avvio ispirato di Buzzone e soprattutto Prenga, autore di nove punti nella prima frazione.nel secondo parziale il quintetto di Fioravanti si comporta bene e, pur subendo le alte percentuali al tiro dei lucchesi,all’intervallo lungo in vantaggio di due lunghezze (39-37).