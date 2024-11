NBA 2024 2025 | successi per Cavaliers e Celtics Butler trascina Miami

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season NBAe lo fa all’insegna dei record stabiliti dai Cleveland, che nella notte italiana sono diventati il nono team nella storia ad iniziare una stagione con un bilancio di 17-1. La sconfitta contro inon ha minimamente scalfito Mitchell e compagni, i quali hanno ripreso a vincere e l’hanno fatto anche contro i Toronto Raptors per 122-108. Al secondo posto a Est ci sono proprio i Boston, vittoriosi di misura sui Timberwolves (107-105) grazie ai 29 punti di Brown e ai 26 di Tatum.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATETredicesimo ko stagionale per i Washington Wizards, superati agevolmente dagli Indiana Pacers per 115-103, mentre i Los Angeles Clippers di James Harden hanno passeggiato contro i Philadelphia 76ers: 125-99 lo score finale.