Iltempo.it - Mollicone contro i trapper "che invocano una cultura sessista"

In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenzale donne, Federicoha voluto lanciare un appello "in qualità di Presidente della Commissionedella Camera, alla Rai, alla direzione di Sanremo, alla Siae e a tutti gli operatori del settore musicale". Il motivo? "È inaccettabile la registrazione di canzoni che provengono da quella submusicale - interpretata da molti cantanti Trap - cheunae di violenzale donne. Da sempre siamo a favore della libertà di espressione, ma questa non può rendere vana l'attività istituzionale di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni che il Parlamento e il Governo - anche in via trasversale - stanno conducendo su questo tema. I cantanti Trap cantino messaggi e legami positivi", ha scandito il Presidente della Commissionee Istruzione della Camera e Responsabile Nazionalee innovazione di Fratelli d'Italia.