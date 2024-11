Ilgiorno.it - Milano, comprano 200mila euro di abiti di lusso con carte di credito sospetta: arrestati cinque americani

cittadini statunitensi sono staticon l’accusa di ricettazione e utilizzo indebito didi. Gli, quattro uomini di 34, 30, 29, e 26 anni e una donna di 22 anni, avrebbero acquistato aoltredi, borse e oggetti di lussi utilizzandodidi origine. Venerdì scorso, gli agenti della Squadra mobile sono stati contattati dal personale di una gioielleria di via Montenapoleone, in quanto era presente all’interno dell’esercizio commerciale un uomo sospetto. Era già stata segnalata la presenza di due ragazzi di origine afroamericana avevano effettuato degli acquisti di ingente valore in diversi negozi didel centro diutilizzando delledile cui transazioni erano state segnalate dai circuiti diai titolari degli esercizi commerciali come sospette in quanto potenzialmente oggetto di frode.