M5S Grillo chiede la ripetizione delle votazioni sullo Statuto

Roma, 25 nov. (askanews) – Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe, ha chiesto laon line degli iscritti sulle modifiche statutarie. Lo riferiscono fonti del M5S. Tra i voti che hanno coinvolto oltre 50mila iscritti al termine del “processo costituente” attivato dal leader stellato Giuseppe Conte la scorsa estate, è passata con una maggioranza che ha superato la soglia del 60 per cento, anche la proposta di abolire la figura del garante, ricoperta finora proprio da. In questa veste, tuttavia,, a norma dell’articolo 10 lettera i) dellovigente che gli iscritti hanno chiesto di cambiare, “entro 5 giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell’Associazioneaventi ad oggetto le modifiche del presentee/o della Carta dei Principi e dei Valori, il Garante puòre ladella votazione che, in tal caso, s’intenderà confermata solo qualora abbiano partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli Iscritti aventi diritto al voto”.