"Hai paura per Trump?". E Whoopi Goldberg lo gela: la risposta che spiazza Fabio Fazio | Video

Forse sperava di chiudere l'intervista clou all'attrice americanacon una bella badilata su Donald, ma stavolta aè andata male. A Che tempo che fa, sul Nove, da settimane si assiste allo psicodramma politico della sinistra italiana e dei suoi intellettuali, da Michele Serra a Massimo Giannini, tutti attoniti per il successo del tycoon repubblicano che a gennaio tornerà alla Casa Bianca dopo 4 anni. Domenica sera, collegata da New York, c'è la grande attrice americana, Premio Oscar per Ghost e protagonista di film cult come Il colore viola e Sister Act. La 69enne, forse la più grande attrice comica di Hollywood, è da sempre schierata per i diritti degli afroamericani e delle minoranze e non ha mai nascosto le sue simpatie democratiche, e anche in questa ultima infuocata campagna elettorale non è venuto meno il suo endorsment a Kamala Harris, soprattutto in chiave anti-