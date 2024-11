Notizie.com - Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello condannato all’ergastolo. Le lacrime della famiglia: “Non è una vittoria”

Leggi su Notizie.com

per il femminicidio di. Lui impassibile alla letturasentenza, ledi lei: “Non è una”.I giudiciCorte di Assise di Milano hannoper l’omicidio di. Nessuna attenuante ed hanno escluso solo l’aggravante dei futili motivi, mantenendo quellepremeditazione,crudeltà e del rapporto di convivenza.. Le: “Non è una” (Ansa Foto) – notizie.comLa Corte ha anche riconosciuto il concorso formale tra l’omicidio e le altre due imputazioni di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Oltre, l’ex barman dovrà scontare anche 7 anni di reclusione per questi ultimi due reati e isolamento diurno di tre mesi.