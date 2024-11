Gaeta.it - È la città più colorata del mondo e si trova proprio in Italia: non perderla

Lo sapevi che siinlapiùdel? Da vedere almeno una volta nella vita: ti incanterà.Troppo presi dall’idea di vacanze estive al mare coccolati dal dolce suono della risacca o alla scoperta delle grandi capitali europee, spesso e volentieri non ci rendiamo conto di quello che abbiamoaccanto. L’autunno e l’inverno però ci offrono l’occasione perfetta – se nonunica – per scoprire luoghi che spesso trascuriamo.Insomma, quando ilsembra lentamente “addormentarsi”,nelle stagioni più fredde ci sono gemme nascoste che attendono solo di essere visitate, e magari sono anche a due passi da casa. Tra queste, spicca una perla della laguna veneziana: Burano, lapiùal.Un’isola piena di colore: alla scoperta dell’affascinante BuranoImmaginare unache sembra uscita dalla tavolozza di un pittore è possibile, basta spostarsi in Veneto.