Tpi.it - Arte in Nuvola, torna a Roma l’arte moderna internazionale

Leggi su Tpi.it

Si è inaugurata la quarta edizione della Fiera Artisticainnel tanto contestato contenitore dell’archistar Massimiliano Fuksas. Sono passati ben quattro anni dalla prima edizione che si svolse in piena pandemia e con mille problemi dovuti anche all’impossibilità di spostamenti dall’estero in Italia. Ricordo tanti artisti, gallerie e addetti ai lavori che all’epoca contrastavano l’idea di fare una fiera d’nella capitale. Adesso per fortuna in tanti hanno cambiato idea. E in una fase così delicata per la nostra capitale che è un cantiere a cielo aperto in attesa del Giubileo del 2025, organizzare un evento del genere è senza dubbio un atto dovuto. Alla conferenza stampa il patron della Fiera Alessandro Nicosia, ha spiegato le novità di quest’anno rappresentate principalmente dalle sinergie con gli enti culturali pubblici e privati.