App gratuite per monitorare corsa allenamenti sport e fitness

Per i nostri smartphone sono disponibili numerose applicazioni, sia su Android che su iPhone, che possono essere utili per tracciare le attivitàive, motivare e rendere più divertenti glie le attività fisiche e di, senza per forza andare in palestra o seguire un programma personalizzato.Con gli strumenti giusti è possibile trasformare lo smartphone nel proprio personal trainer ma anche nutrizionista, dietologo e in un motivatore per trovare la forza ad impegnarsi al massimo ed aumentare le probabilità di successo.In questo articolo vediamo le migliori applicazioni per lodisponibili per iPhone e per Android, utili per gestire gli, salvare e confrontare i risultati ei progressi con facilità.RunKeeperTra le migliori app perspicca sicurament RunKeeper, disponibile per Android e per iPhone.