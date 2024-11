Thesocialpost.it - Andrea Turetta parla del fratello Filippo: “Sono andato a trovarlo, cosa farò per lui”

Leggi su Thesocialpost.it

di, il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Zona Bianca su Retequattro.ha condiviso i suoi pensieri dopo aver visitato ilnel carcere di Verona, senza nascondere la difficoltà di affrontare la situazione: “L’ho trovato come una persona che sta in carcere. Sappiamo che ha fatto unae dovrà pagare per questo, ma come famiglia gli staremo accanto”.Leggi anche:, il pm chiederà l’ergastolo per omicidio CecchettinNessuna spiegazione per il gestointervistato da Zona BiancaInterrogato supossa aver spintoa commettere il gesto,ha risposto con chiarezza: “Non ne ho idea. Se non sanno rispondere i media, se non sa rispondere nessuno, come posso saperlo io? Non lo sa nessuno”.