Pontedera il centro città perde due storici negozi

, 24 novembre 2024 – Due attività storiche lasciano ildi. Succede in via Guerrazzi dove a chiudere il 25 dicembre sarà Blanc Mariclò, ilo di decorazioni d’interni e biancheria per la casa che ogni Natale regala nelle sue vetrine degli allestimenti da fiaba. “Sembra ieri, è stato bello servirvi e aiutarvi nelle scelte, entrare nelle vostre case – racconta Mirella Gorini – però, dopo 42 anni di lavoro, mi merito un po’ di riposo e andrò in pensione”. Una figura centrale nel commercio pontederese, sempre attiva anche durante le assemblee e propositiva per feste e iniziative. “Sono passato a salutare Mirella – racconta l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli – che dopo tanti anni di attività ha deciso di proseguire con un giusto riposo. Un modo per ringraziarla di persona per quello che ha portato attivamente per il commercio di, per il valore che ha dato anche attraverso il suo impegno personale al commercio cittadino”.