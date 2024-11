Ilgiorno.it - La start up milanese Crono: “Rivoluzioniamo il mondo delle vendite con l'intelligenza artificiale”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 24 novembre 2024 –è laup italiana con sedi anche a Milano e Barcellona nata a Londra nel 2022 dall’intuizione di quattro giovani, Marco Maddiona, Marco Rosmarini, Alex Roggero e Lorenzo Tiberi. La loro missione? Rivoluzionare ilB2B con una piattaforma che utilizza l’e l’automazione per semplificare e migliorare ogni aspettoattività commerciali. Laup ha vinto PowerUp! 2024, l’iniziativa di Qonto che supporta l’ecosistema imprenditoriale italiano. Abbiamo intervistato Marco Rosmarini, ceo e co-founder, e Alex Roggero, cmo e co-founder, per scoprire questa giovane impresa. Com’è nata l’idea di creare? Alex Roggero: «è una piattaforma progettata per aiutare le aziende a vendere in modo più efficace e intelligente.