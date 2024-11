La festa può iniziare Ballando con le stelle ora è ufficiale | che notizia per Milly Carlucci

Leggi su Caffeinamagazine.it

con lecontinua a sorprendere e perarriva lapiù attesa. Nella puntata di ieri ballerino per una sera è stato Alberto Matano. Il conduttore de La vita in Diretta è stato grande protagonista sul palco, incassando non solo i 10 della giuria ma anche una proposta di: essere tra i ballerini del prossimo anno. Matano ha lasciato aperto una porta e chissà che non lo vedremo in gara. Di certopuò sorridere.>> “Un groviglio di lamiere”. Schianto choc all’alba, Nicolò muore a 24 anni. La chiamata di emergenza, poi la terribile scoperta dei vigili del fuocoL’edizione attualmente in svolgimento sta tritando ogni record. Nella serata di ieri, sabato 23 novembre 2024, su Rai1con leha conquistato 3.900.000 spettatori pari al 21.