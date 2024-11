Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il ds Secchieroli avrebbe messo nel mirino gli esterni Malo e Tourè, quest’ultimo giocatore con trascorsi in serie D. Sant’Agostino a Medicina con l’occhio al mercato

Ilnon vuole trangugiare l’amara. La formazione giallorossa domenica ha pareggiato 1-1 con l’Osteria Grande, un risultato che ha deciso la sorte di Alberto Benazzi e l’arrivo alla guida della prima squadra di Franco Farneti, un allenatore di esperienza e tanti campionati vinti. L’ultima esperienza è sulla panchina del Progresso indove, nella stagione 2022/23, attraverso il cammino dei playoff, aveva conquistato la promozione inD. Un pareggio per 1-1 anche per il, sprecone in casa con il Novafeltria, ha sbagliato un calcio di rigore con Cazzadore e sprecato alcune opportunità, specie nel primo tempo. Il club ramarro intende rafforzare il reparto offensivo, il direttore sportivo Marconell’esterno offensivo, che attualmente milita nel Terre dei Castelli, l’ex Vignolese, e soprattutto hagli occhi su Amadou, 21enne originario della Guinea, cresciuto nell’accademia del Sassuolo militando nelle formazioni Under 17, 18 e 19.