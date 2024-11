Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, nona puntata: fuori Bruganelli, Ossini e Paolantoni, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda ladicon le. Al suo timone come sempre Milly Carlucci, accompagnata dai suoi soliti giurati: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith,e Guillermo Mariotto.Come voce del popolo l’immancabile Rossella Erra, a cui siedono accanto gli esperti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.La serata di ieri è stata più che mai ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dagli eliminati, che potranno poi giocarsi il tutto per tutto nel prossimo ripescaggio per aggiudicarsi l’ultimo posto libero in gara. Gli eliminati a finesono stati Massimilianoe Francesco, su cui Tommaso Marini ha avuto la meglio.La, però, si è aperta con un’altra eliminazione bomba, quella di Sonia, in coppia con Carlo Aloia: i due lasciano la gara con il 19%, sconfitti dalle coppie Castoldi–Perotti con il 42% e–Kuzmina (39%).