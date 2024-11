Liberoquotidiano.it - Addio al tetto dei due mandati e alla figura del garante: dopo "Nova" nel M5s cambia tutto, che fine fa Grillo

Via ildei due, via ladele sì alle alleanze politiche: questo l'esito del voto online sui quesiti della costituente M5s. I lavori dell'assemblea "" voluta dal leader del Movimento Giuseppe Conte per rinre il M5s si chiude quindi col raggiungimento del quorum necessario. È stato superato, infatti, il 50% degli aventi diritto al voto per tutti i quesiti. "In tutti questi mesi in tanti mi hanno detto ma ‘perché rischiarecon questa costituente, perché metterein gioco?'. La risposta è semplice: il M5s non si abbandonerà mai all'autocommiserazione. Se la maggioranza dei cittadini si astiene per noi è un problema. Se i cittadini esprimono frustrazione, il M5s deve immedesimarsi con loro. Il giorno in cui non ci riusciremo non avremo più ragione di esistere", ha dichiarato Conte dal palco, al termine dell'evento.