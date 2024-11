Lapresse.it - Medioriente, colpito edificio a Beirut: almeno 4 morti in Libano

Attacchi aerei hanno preso di miracentrale. Lo riferiscono i media libanesi, che li attribuiscono a Israele, e che danno notizie di 4. Unresidenziale di otto piani è stato distrutto con cinque missili nel distretto di Basta della capitale, secondo l’Agenzia di stampa nazionale libanese (NNA).I media di Hezbollah al-Manar hanno citato il ministero della salute libanese dicendo che quattro persone sono state uccise e 23 ferite. L’esercito israeliano non ha fatto commenti immediati sugli attacchi. Portavoce missione Unifil in: “Obiettivo attacchi non siamo noi”Tre attacchi a Shama in sette giorni. Che sta succedendo? “Non vedo una volontà specifica di colpire il contingente italiano” di Unifil “non sono attacchi deliberati. Vedo piuttosto l’intensificarsi degli scontri tra Shama e Naqura, due zone strategiche che offrono vie di comunicazione verso il nord”.