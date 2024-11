Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni nelle nozze ebraiche

ebraici sono cerimonie contraddistinte da riti emillenarie. Nonostante molte coppie scelgano oggi di personalizzare il proprio sì, esistono comunque alcune consuetudini a cui non si possono sottrarre.Ma quali sono le caratteristiche essenziali di uno ebraico? E quali lepiù importanti? Ve lo spieghiamo in questo articolo.Leprima delo Prima del giorno delo, così come nella cultura araba e giapponese, gli sposi devono osservare alcune. Ecco quali sono le più importanti.Aufruf Aufruf è un termine ebraico che significa “chiamata”. Prima della cerimonia dio, lo sposo e la sposa sono chiamati alla Torah per una benedizione detta aliyah. Dopo l’aliyah, il rabbino offre una preghiera chiamata misheberach, e a quel punto i membri della comunità devono accendere delle candele per augurare una felice vita insieme alla coppia.