Dakar 2025 Petrucci in gara nei camion con il team Italtrans

Danilosi appresta a disputare la sua secondaprendendo parte all’edizione che scatterà il 3 gennaio. Dopo aver partecipato nel 2022 con le moto, vincendo anche una tappa, “Petrux” sarà incon ildel, grazie a una partnership esclusiva con il produttore di pneumatici Prometeon. Le due aziende hanno annunciato il rinnovo della partnership che ha favorito la partecipazione del campione ternano, che si alternerà alla guida con l’esperto Claudio Bellina, pilota principale alla sua 17esima partecipazione, mentre Marco Arnoletti sarà il navigatore.si è detto “contentissimo di entrare a far parte dell’equipaggio. Non vedo l’ora di salire a bordo del truck insieme a Claudio Bellina. Laè una sfida affascinante e sono emozionato di viverla per la seconda volta.