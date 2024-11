Ilrestodelcarlino.it - Con l’hashish sull’autobus. Fugge e ferisce due agenti

Alla luce delle aggressioni che subisce sempre più frequentemente il personale degli autobus, la polizia locale – in sinergia con Tper – effettua servizi periodici sui mezzi di trasporto. L’ultimo è stato eseguito giovedì intorno a mezzogiorno. Proprio mentre glierano su un bus della linea 11, il cane Chloe ha puntato la tasca laterale destra di un ragazzo seduto, segnalando la presenza di sostanza stupefacente. Alla richiesta di svuotare la tasca e di consegnare eventuali sostanze illecite, il giovane, un pizzaiolo 26enne di origine libica, ha consegnato una cartina per sigarette, sostenendo che l’animale stava sentendo ancora l’odore delposseduto in precedenza ma già fumato. Dopo questa affermazione, il ragazzo ha tentato di fuggire lanciandosi verso la porta centrale del mezzo, in quel momento aperta, e travolgendo dueche si erano poste davanti a lui nel tentativo di fermarlo.