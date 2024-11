Sport.quotidiano.net - Arezzo, derby da incubo. Il Perugia vince facile tra ritmi bassi ed errori

di Matteo MarzottiSe la prestazione fornita con il Pescara doveva essere un punto di partenza ecco che ildel Curi, la partita più attesa dell’anno, si rivela una delle prove più brutte da parte degli amaranto in questo campionato. Un ko contro una squadra in crisi (quella biancorossa) frutto di un primo tempo giocato sotto ritmo, e con un regalo di Natale in anticipo recapitato nel finale a Montevago per il colpo del ko. L’esce contestato e forse anche ridimensionato dal primoin cinque giorni. Troise punta sullo stesso undici visto in azione dall’inizio contro il Pescara per fare la partita contro il 4-3-1-2 di Zauli che dal suo arrivo anon aveva ancora trovato la vittoria. L’avvio dei padroni di casa è incoraggiante rispetto a quello degli amaranto.