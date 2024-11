Nerdpool.it - Annunciato Empyreal, un action RPG monolitico

Silent Games hail suo primo gioco:, unRPG, in uscita il prossimo anno per PC, Xbox Series XS e PlayStation 5, in cui i giocatori prenderanno le redini di un mercenario d’elite alla ricerca dei segreti nascosti che promettono di trasformare i fondamenti della creazione del mondo.sarà ambientato in un angolo remoto della galassia, dove una spedizione arriva su un pianeta inesplorato e scopre un colossale monolite costruito da una civiltà perduta. Quando la squadra della spedizione inizia a indagare, diventa presto evidente che questa struttura enigmatica e imponente non è una semplice rovina.Imparate a padroneggiare armi, equipaggiamento e abilità mentre vi avventurate nell’ignoto, pianificando le vostre strategie e combinando diversi attacchi e abilità per sopraffare una varietà di formidabili nemici.