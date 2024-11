Inter-news.it - Zanetti: «Contro l’Inter bisogna essere propositivi per portare punti a casa»

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Inter, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Il mister scaligero ha presentato la sfida.CONFERENZA STAMPA PAOLOALLA VIGILIA DI VERONA-INTERCONFERENZA– Di seguito la conferenza stampa dialla vigilia della partita tra Verona e Inter.Che Verona ritroviamo domani? Errore arbitrale a San Siro lo scorso anno, e questa designazione? Dobbiamo ritrovare il miglior Verona, la squadra si è riunita al completo solo nella giornata di ieri. Inoltre abbiamo perso un giocatore importante come Duda. L’allenamento di oggi sarà molto determinante ma vogliamo fare una grande partita in. L’anno scorso non ero l’allenatore del Verona, ma ricordo l’episodio. Per quanto riguarda la scelta arbitrale, non ci deve interessare età o provenienza.