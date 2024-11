Ilfattoquotidiano.it - “Trauma cranico e spostamento delle vertebre cervicali”: l’ex tronista Davide Donadei fa cadere un attrezzo in testa alla tiktoker mentre si allena in palestra – VIDEO

Poteva finire molto male per Barbara Gambatesa. Lasi è infortunataera ine, all’improvviso, unle è cascato violentemente in. A usare la struttura che le è finita addosso è stato, ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello. La clip dell’incidente è diventata ben presto virale e nel momento in cui scriviamo conta quasi 3 milioni di visualizzazioni.“Noi continuiamo adrci” dicenelin questione. Posato lo smartphone a terra in modo da riprendere l’esercizio,si dirige verso il rack (questo sarebbe il nome della struttura usata perre la parte superiore del corpo), ma dopo pochi secondi l’, probabilmente non ben fissato a terra come si legge nei commenti, finisce sulladi Barbara che si trova dietro di lui.