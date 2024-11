Ilfoglio.it - Salvini contro la Cpi (e Crosetto): "Netanyahu è il benvenuto in Italia. I criminali di guerra sono altri"

Leggi su Ilfoglio.it

"Sevenisse insarebbe il". dice Matteo. "Idi. Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano". Il leader della Lega risponde a Guido, che ieri a proposito della pronuncia della Corte internazionale e del mandato d'arresto sul premier israeliano aveva detto: "Sentenza da eseguire". Ieri il Carroccio aveva lasciato trapelare la sua posizione con una nota. Oggi è il vicepremiera chiarire come la pensa, lasciando poco spazio alle interpretazioni: "Non entro nel merito delle dinamiche internazionali. Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l'incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni, adesso dire che il criminale dida arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ciin medio oriente mi sembra irrispettoso, pericoloso perché Israele non difende solo se stesso ma difende anche le libertà le democrazie e i valori occidentali'', le sue parole pronunciate a margine dell'Assemblea dell'Anci di Torino.