Terzotemponapoli.com - Ranieri, ne parlano Lanna e Marcolin

Leggi su Terzotemponapoli.com

Napoli-Roma è anche, anzi, soprattutto, il ritorno disulla panchina giallorossa. Gli ex calciatori Marcoe Darione hanno parlato a Radio Goal. Di seguito le loro parole alla radio.“? Era l’unica scelta possibile“Così Marco: “? Era l’unica scelta possibile dopo aver sbagliato diverse strategie. Da De Rossi s’è passato a Juric che ha un’idea di calcio completamente diversa,è l’uomo giusto per far riavvicinare la tifoseria alla squadra. Lautaro o Lukaku? Ho sempre marcato quelli grossi e me la cavavo bene, ho marcato Serena, Casiraghi, Riedle che non era fortissimo fisicamente ma andava in cielo. Quelli bravi di testa me li davano. Lautaro è un giocatore di movimento, più attivo rispetto a Lukaku ed è più difficile marcare lui rispetto agli altri.