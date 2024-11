Prato un topo provoca un blackout e manda in tilt il tribunale | A rischio anni di intercettazioni

Leggi su Open.online

Unpotrebbe mettere aleconservate nel sistema deldi. Oggi, 22 novembre, il palazzo di giustizia è rimasto paralizzato dopo che l’animale ha mangiato dei fili all’interno della cabina elettrica rimanendo fulminato. Come scrive il Corriere, intorno alle 8.15 una fiammata ha reso inutilizzabile il sistema elettrico e il generatore di emergenza così le attività delsi sono dovute fermare e ora sono aanche le informazioni conservate nei sistemi informatici. L’allarme arriva dai due capi degli uffici giudiziari, il procuratore capo della Repubblica Luca Tescaroli e la presidente delLucia Schiaretti: «La situazione sanitaria è precaria, le condizioni di lavoro non sono a norma e non è possibile esercitare il potere giudiziario.